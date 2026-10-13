पूर्णिया में 20 लाख के स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, नशे के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी चोट

संवाद सूत्र, धमदाहा (पूर्णिया)। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20.10 लाख रुपये मूल्य का स्मैक (ब्राउन शुगर) बरामद किया है। बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र के लतराहा गांव में छापामारी कर पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लतराहा गांव के वार्ड संख्या-04 निवासी गुड्डू यादव उर्फ मुकेश कुमार और उसकी पत्नी कंचन कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों पर घर से ही मादक पदार्थों की अवैध बिक्री करने का आरोप है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लतराहा गांव में एक घर से स्मैक और ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री की जा रही है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा अजित प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी बड़हरा कोठी मोहन कुमार शर्मा, स्थानीय थानाध्यक्ष, जिला आसूचना इकाई के अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। 104.53 ग्राम स्मैक बरामद गठित टीम ने चिह्नित ठिकाने पर विधिवत छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने गुड्डू यादव और उसकी पत्नी कंचन कुमारी को गिरफ्तार किया। तलाशी के क्रम में करीब 104.53 ग्राम स्मैक/ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20.10 लाख रुपये बताई है। नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी पुलिस पुलिस के अनुसार, मामले में सीमांचल क्षेत्र में मादक पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े संभावित सहयोगियों तथा सप्लाई चेन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।