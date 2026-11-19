जागरण संवाददाता, पूर्णिया। शहर में अपना घर बनाने वालों के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नगर एवं विकास विभाग ने नई भवन निर्माण उपविधि 2026 अधिसूचित कर दी है। इसमें भवन निर्माण के मानक स्पष्ट करने के साथ नक्शा पास कराने की प्रक्रिया आसान की गई है।



नए नियम के तहत 10 मीटर तक ऊंचे यानी तीन मंजिला मकान के लिए स्थानीय निकाय या प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी होगा, लेकिन प्रक्रिया online होगी।

विभाग ने भवनों को लो रिस्क, मिडिल रिस्क और हाई रिस्क की तीन श्रेणियों में बांटा है। लो रिस्क श्रेणी में 10 से 24 मीटर तक ऊंचे मकान रखे गए हैं। इनके लिए भवन मालिक को चयनित आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। 24 मीटर से अधिक ऊंचे मिडिल रिस्क मकानों के नक्शे को थर्ड पार्टी से स्वीकृत कराना होगा। नगर निगम द्वारा चयनित आर्किटेक्ट अपने स्तर पर नक्शा पास कर सकेंगे।