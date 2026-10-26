पूर्णिया जिले के मीरगंज नगर पंचायत का बढ़ेगा दायरा, नगर परिषद बनाने की तैयारी

सुशांत, धमदाहा। मीरगंज नगर पंचायत (Mirganj Nagar Panchayat) को नगर परिषद में उत्क्रमित करने की दिशा में इसके क्षेत्र विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नगर परिषद बनाने की कवायद के तहत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पंचायत की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव संभावित है।

इसके लिए अलग-अलग थाना नंबरों के अंतर्गत आने वाले कई मौजों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा गया है यदि प्रस्तावित क्षेत्रों को नगर पंचायत की सीमा में शामिल किया जाता है, तो मीरगंज का भौगोलिक दायरा बढ़ने के साथ शहरी क्षेत्र का विस्तार भी होगा।

प्रस्तावित विस्तार के तहत उत्तर दिशा में थाना नंबर 121 और 123 के अंतर्गत आने वाले दमेली, चिकनी डुमरिया मौजों को शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं, दक्षिण दिशा में थाना नंबर 131 के अंतर्गत रंगपुरा दक्षिण को नगर परिषद के संभावित क्षेत्र में शामिल करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा केनगर प्रखंड की सीमा से सटे थाना नंबर 36 और 42 के अंतर्गत गणेशपुर-बैगना क्षेत्र को भी मीरगंज नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्र में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में थाना नंबर 138 के अंतर्गत धमदाहा पूर्व के क्षेत्र को भी संभावित विस्तार में शामिल करने की चर्चा है। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण और आसपास के अन्य क्षेत्रों को मिलाकर मीरगंज नगर पंचायत की सीमा का विस्तार करने की संभावना है।

हालांकि, इन मौजों को शामिल करने की प्रक्रिया, सीमांकन और अंतिम सूची के संबंध में आधिकारिक निर्णय होने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। कई दिशाओं में बढ़ सकता है नगर पंचायत का दायरा मीरगंज नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने के लिए क्षेत्रीय विस्तार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित मौजों को शामिल किए जाने की स्थिति में नगर पंचायत की वर्तमान सीमा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित हो सकती है। इससे मीरगंज का शहरी क्षेत्र पहले की तुलना में बड़ा हो जाएगा।

साथ ही, नगर परिषद के गठन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी क्षेत्र विस्तार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रस्तावित क्षेत्रों में दमेली, चिकनी डुमरिया, रंगपुरा दक्षिण, गणेशपुर-बैगना और धमदाहा पूर्व के नाम सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों को शामिल करने का उद्देश्य और इससे संबंधित प्रशासनिक पहलुओं की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद नगर परिषद के संभावित स्वरूप को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी।

नगर परिषद बनने पर विकास की बढ़ सकती हैं संभावनाएं नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमण होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के विस्तार और विकास योजनाओं को लेकर नई संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि, विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले बदलाव संबंधित सरकारी नियमों, स्वीकृत प्रस्ताव और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेंगे। फिलहाल, मीरगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार को लेकर जिन मौजों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें उत्तर दिशा के दमेली, चिकनी और डुमरिया, दक्षिण दिशा का रंगपुरा दक्षिण, केनगर प्रखंड की सीमा से सटे गणेशपुर-बैगना तथा धमदाहा पूर्व शामिल हैं।