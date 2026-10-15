थाने से 200 मीटर दूर भू-माफिया का खेल, पूर्णिया में सरकारी जमीन पर पक्की दीवार खड़ी कर शुरू की बिक्री

संवाद सहयोगी, जलालगढ़ (पूर्णिया)। थाना से महज 200 मीटर दूर सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने प्रशासन की मिलीभगत से खाता संख्या 122 की जमीन पर अवैध रूप से घेराबंदी कर उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। करोड़ों रुपये मूल्य की बताई जा रही इस भूमि पर जमीन की खरीद-बिक्री किए जाने का भी आरोप है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह जमीन पहले से ही सरकारी उपयोग के लिए चिन्हित थी। इसके बावजूद वहां पक्की सड़क बनाई गई और दीवार खड़ी कर दी गई। मामले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया आरोप है कि पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि प्रशासन को इसकी जानकारी समय रहते नहीं मिली या फिर मामले की अनदेखी की गई। मामला सामने आने के बाद जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

ऐसे में स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर तो नहीं रह जाएगी। राजस्व विभाग और जलालगढ़ थाना की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि जमीन सरकारी है, तो उसकी निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किस विभाग की थी, यह स्पष्ट किए जाने की मांग की जा रही है।

सड़क बनाए जाने को लेकर भी सवाल जमीन पर सड़क बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने पूछा है कि निर्माण किसके आदेश पर कराया गया और क्या इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी।