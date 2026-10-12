पूर्णिया को मिलने जा रही बड़ी सौगात, 8 करोड़ की लागत से बन रहा भव्य खादी मॉल

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से दुर्गाबाड़ी, भट्ठा बाजार में निर्माणाधीन खादी मॉल का विधायक विजय खेमका ने निरीक्षण किया।

उन्होंने मौके पर मौजूद आयडा के कनीय अभियंता और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

विधायक ने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना की लगभग आठ करोड़ रुपये की राशि से जी-3 संरचना वाले इस मॉल का निर्माण करीब 15 हजार वर्गफीट क्षेत्र में किया जा रहा है।

इसमें 40 से 50 वेंडरों और प्रतिष्ठानों के लिए जगह उपलब्ध होगी। यहां स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पादों के साथ हैंडलूम के कपड़े, खाद्यान्न और विभिन्न सामग्री की बिक्री की व्यवस्था रहेगी।

कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण

खेमका ने कहा कि खादी मॉल पूर्णिया के स्थानीय उत्पादकों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे स्वदेशी उत्पादों और हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे।