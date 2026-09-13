किसका नाम खोलने वाले थे तेज प्रताप? शाम 6 बजे का एलान रहा अधूरा; 'बड़े खुलासे' पर अब भी सस्पेंस बरकरार

डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के एक ऐलान ने शनिवार शाम सियासी और सोशल मीडिया हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि शाम छह बजे ऑडियो के माध्यम से बड़ा खुलासा करेंगे। तेज प्रताप ने दावा किया था कि यह मामला ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा है, जिनके प्रति बिहार सहित पूरे देश के लोगों की आस्था और स्नेह है।

हालांकि, शनिवार शाम छह बजे का समय बीतने के बाद भी उनके एक्स और फेसबुक हैंडल पर ऐसा कोई ऑडियो या पोस्ट नजर नहीं आया, जिसमें उन्होंने इस कथित बड़े खुलासे की जानकारी साझा की हो। शनिवार शाम 4:51 बजे किए गए पोस्ट में उन्होंने छह बजे ऑडियो जारी करने की बात कही थी। इसके बाद फिलहाल उनके सोशल मीडिया हैंडल पर इस संबंध में कोई नई जानकारी दिखाई नहीं दी। पहले किया था 'बड़े खुलासे' का ऐलान तेज प्रताप यादव ने शनिवार को एक पोस्ट में लिखा था कि वह शाम छह बजे ऑडियो के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा था कि यह मामला उस व्यक्तित्व से जुड़ा है, जिनके प्रति बिहार समेत पूरे देश के लोगों की आस्था और स्नेह है।

उन्होंने कहा था कि ऑडियो के साथ मामले से जुड़ी पूरी जानकारी वह खुद अपने एक्स और फेसबुक हैंडल पर साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने संबंधित व्यक्तित्व के चाहने वालों से ऑडियो सुनने और मामले का संज्ञान लेने की अपील की थी।

इस ऐलान के बाद लोगों की नजरें शाम छह बजे उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर टिक गई थीं। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी ऐसा कोई पोस्ट सामने नहीं आया। नए नंबर से धमकी और ब्लैकमेलिंग का आरोप इसी बीच तेज प्रताप ने एक अन्य पोस्ट में खुद को नए नंबर से धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लेकर सार्वजनिक सूचना और चेतावनी भी जारी की। तेज प्रताप के अनुसार, उन्हें नए नंबर से कॉल कर धमकी दी जा रही है और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने दावा किया कि इससे पहले एक मीडिया हाउस के नंबर से भी धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत वह सचिवालय थाने में कर चुके हैं।

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि नए नंबर से कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को एक व्‍यक्‍त‍ि का भतीजा बताकर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस नए नंबर के खिलाफ भी वह थाने में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं।