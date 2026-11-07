22 की उम्र में IPS, 6 साल बाद इस्तीफा; अब बिहार की राजनीति में एंट्री की तैयारी में पूर्व 'लेडी सिंघम'

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा ने IPS बनने के 6 साल बाद ही नौकरी छोड़कर हलचल मचा दी थी। तब उन्होंने SP (पुलिस अधीक्षक) का पद छोड़कर एक बड़ा बिजनेस संभाला था। अब वह एक बार फिर चर्चा में हैं।

हाल ही में Kamya Mishra की तस्वीर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के साथ सोशल मीडिया में सामने आई, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से उनकी राजनीत‍िक पारी की शुरुआत कर सकती हैं।

कौन हैं काम्या काम्या मिश्रा?

काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में अपनी पढ़ाई पूरी की।

इसके बाद उन्होंने सिविल सेवाओं की तैयारी की और महज 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल की थी।

काम्या मिश्रा वर्ष 2019 बैच की IPS अधिकारी रही हैं। शुरुआत में उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला था, लेकिन 2021 में उन्होंने बिहार कैडर में ट्रांसफर करा लिया। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार सचिवालय में हुई थी।

इसके बाद दरभंगा की ग्रामीण एसपी समेत कई पदों पर रहते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे उनकी पहचान एक सख्त और तेजतर्रार अधिकारी के रूप में बनी।

दरभंगा में ग्रामीण एसपी रहते हुए उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड की जांच में अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले के पर्दाफाश के बाद वे चर्चा में आई थीं।

इससे पहले लालगंज में प्रशिक्षण अवधि के दौरान थाने की कमान संभालते हुए भी उनके काम करने के अंदाज की चर्चा हुई थी।

बिहार में उनके कामों की खूब तारीफ हो रही थी, लेकिन इसी बीच 6 अगस्त, 2024 को 28 वर्ष की उम्र में काम्या मिश्रा ने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था।

पिता का बिजनेस अंपायर, पति बिहार में IPS

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काम्या ने इस्तीफा के पीछे कारण बताते हुए स्पष्ट किया था कि वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। उनके माता-पिता का बिजनेस भी है। ऐसे में उन्हें दोनों जगह ध्यान रखना था, जो कि मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया।