ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। भारत रत्न एवं विश्वविख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान की गौरवशाली संगीत परंपरा और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।

उस्ताद बिस्मिल्ला खान के पैतृक जिले बक्सर में उनके नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

इसकी स्थापना से बिहार में संगीत शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यहां विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत, वादन, गायन सहित संगीत की विभिन्न विधाओं में औपचारिक एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

संगीत में रुच‍ि रखने वाले युवाओं को मौका

इससे संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी कला निखारने और इसे पेशे के रूप में अपनाने का बेहतर मंच उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और राज्य में कला एवं संगीत शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

महाविद्यालय के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी संगीत साधना को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों से जुड़ने में भी मदद मिलेगी।

सर्वोच्‍च सम्‍मान से व‍िभूषित हुए थे शहनाई सम्राट

उल्लेखनीय है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपनी अद्भुत साधना और शहनाई वादन की विशिष्ट शैली से भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई थी।

उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके नाम पर बक्सर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय न केवल महान संगीत साधक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

बल्कि बिहार को संगीत एवं कला शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।