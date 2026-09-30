UP Election 2027: चिराग का Gen-Z प्लान और यूपी की 403 सीटें, NDA से पहले अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश?

डिजिटल डेस्क, पटना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ चिराग पासवान की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान बनाने के बाद अब उनकी नजर यूपी के युवा वोटरों पर है। ‘यूथ बोले’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए चिराग युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

उनकी कोशिश सिर्फ चुनाव लड़ने की घोषणा तक सीमित नहीं दिखती। पार्टी की गतिविधियों में सोशल मीडिया और Gen-Z कनेक्ट को खास जगह दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि चिराग यूपी में आखिर किस तरह की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं?

बिहार के बाद यूपी पर नजर, राष्ट्रीय विस्तार की तैयारी? लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी पहचान रखती है। चिराग पासवान अब पार्टी को बिहार से बाहर विस्तार देने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

यूपी इस लिहाज से उनके लिए बड़ा राजनीतिक मैदान साबित हो सकता है। 403 विधानसभा सीटों वाला यह राज्य किसी भी दल के लिए राष्ट्रीय विस्तार का अहम आधार है। इसी वजह से युवा कार्यक्रमों के जरिए संगठन की शुरुआती जमीन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चिराग के सामने चुनौती भी यही है कि इस सक्रियता को चुनावी समर्थन में कैसे बदला जाए। ‘यूथ बोले’ के पीछे युवा वोटरों से सीधा कनेक्ट चिराग की नई रणनीति का बड़ा हिस्सा युवा और पहली बार मतदान करने वाले वोटरों पर केंद्रित नजर आता है। ‘यूथ बोले’ अभियान के जरिए वह युवाओं को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसमें रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच से उठाने का संकेत दिया जा रहा है। सोशल मीडिया फ्रेंडली अंदाज भी इस अभियान की एक खास पहचान बन रहा है। इससे पार्टी को पारंपरिक जातीय राजनीति से आगे अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसका वास्तविक चुनावी असर 2027 के मैदान में ही स्पष्ट होगा। दलित युवा वोटरों पर भी नजर, यूपी में नई राजनीतिक स्पेस की तलाश यूपी की राजनीति में दलित वोट लंबे समय से अहम भूमिका निभाता रहा है। बीएसपी की बदलती चुनावी स्थिति के बीच दूसरे दल भी इस सामाजिक आधार तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

चिराग पासवान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण सामाजिक आधार दलित समुदाय से भी जुड़ा रहा है। ऐसे में यूपी में दलित युवाओं के बीच जगह बनाना उनके अभियान का अहम हिस्सा हो सकता है। यह रणनीति समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सामाजिक गठजोड़ के लिए भी राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि किस दल को कितना लाभ या नुकसान होगा, इसका आकलन अभी चुनाव से पहले करना जल्दबाजी होगी। चंद्रशेखर आजाद के सामने भी बन सकती है नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में दलित युवाओं के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। चिराग की सक्रियता बढ़ने पर इसी सामाजिक और युवा स्पेस में नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।

दोनों नेताओं की राजनीति में युवा और दलित मुद्दों को लेकर जोर दिखाई देता है। यूपी में चिराग का विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सामाजिक समीकरण बेहद जटिल हैं। सिर्फ भीड़ या कार्यक्रमों के आधार पर किसी नेता के प्रभाव का चुनावी आकलन करना आसान नहीं है। फिर भी 2027 से पहले चिराग की सक्रियता यूपी की राजनीतिक तस्वीर में एक नया तत्व जरूर जोड़ रही है। NDA के साथ सीट शेयरिंग से पहले संगठन खड़ा करने की रणनीति? चिराग पासवान की यूपी रणनीति का एक पहलू NDA के साथ संभावित सीट बंटवारे से भी जुड़ता है। बिहार और झारखंड में गठबंधन के जरिए पार्टी ने चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई है।