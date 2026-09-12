'नाम में नहीं, नीतीश कुमार के काम में है असली पहचान'; नीतीशपुर की मांग पर JDU का जवाब

डिजिटल डेस्क, पटना। बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीशपुर करने की मांग के बाद बिहार में शहरों, स्थानों और सड़कों के नामकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है।

एक मांग के बाद अब अलग-अलग नेताओं की ओर से राजनीतिक और सामाजिक योगदान देने वाले नेताओं के नाम पर स्थानों और सड़कों के नामकरण की मांग उठने लगी है।

बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने बख्तियारपुर का नाम नीतीशपुर करने की मांग उठाई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नाम पर स्थानों के नामकरण और आदमकद प्रतिमाएं लगाने की मांग रखी।