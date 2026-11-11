पटना आने वाली ट्रेनों की बिगड़ी चाल, सहरसा स्पेशल 20 घंटे लेट तो बरौनी 10 घंटे; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारों के बाद भी ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित एक्सप्रेस और मेमू का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है।

मंगलवार को कई ट्रेनें आठ से 20 घंटे से अधिक की देरी से चलती रहीं। इसके कारण यात्रियों को स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को सहरसा स्पेशल फेयर फेस्टिवल स्पेशल (05586) सर्वाधिक विलंब से चली। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 घंटे 29 मिनट विलंब से चल रही थी। वहीं, बरौनी स्पेशल (06021) 10 घंटे 22 मिनट और उधना-मधुबनी स्पेशल (09035) 10 घंटे 59 मिनट की देरी से पहुंचने की संभावना थी। झंझारपुर फेस्टिवल स्पेशल (09075) भी नौ घंटे से अधिक विलंबित रही। अन्य स्पेशल ट्रेनों की स्थिति भी चिंताजनक रही।

वलसाड-दानापुर फेस्टिवल स्पेशल (09025) आठ घंटे 21 मिनट और आनंद विहार-पटना स्पेशल (03294) आठ घंटे तीन मिनट की देरी से चल रही थी। जयनगर स्पेशल (09117) भी निर्धारित समय से आठ घंटे 16 मिनट पीछे रही। वहीं, उधना फेस्टिवल स्पेशल (09074) के परिचालन में पांच घंटे 39 मिनट की देरी दर्ज की गई।

मेमू और नियमित एक्सप्रेस भी प्रभावित लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ स्थानीय ट्रेनों की समय-सारिणी भी गड़बड़ाई रही। डीडीयू-पटना मेमू (63234) तीन घंटे 15 मिनट विलंब से चल रही थी। आनंद विहार-पटना एक्सप्रेस (13252) एक घंटे दो मिनट और पटना-आरा मेमू (63213) 35 मिनट की देरी से संचालित हो रही थी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी।