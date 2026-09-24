Train Cancelled: हावड़ा-मोकामा और सियालदह-जयनगर समेत 24 ट्रेनें रद, 28 का बदला रूट; नए रेल पुल पर इंटरलाकिंग काम

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा नदी पर नए रेल पुल से जुड़े कार्यों के कारण गुरुवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। राजेंद्र पुल, मोकामा, हथीदह जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम चल रहा है। इसके चलते 24 ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा, जबकि 28 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी।

नए रेल पुल के काम से ट्रेनों पर असर

रेल प्रशासन के अनुसार, इंटरलाकिंग कार्य के कारण लंबी दूरी की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के साथ मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी।

यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। इससे अचानक यात्रा योजना बदलने की परेशानी से बचा जा सकता है।

ये ट्रेनें रहेंगी रद

रद ट्रेनों में 13329 खुर्दा रोड-पटना, 13029 हावड़ा-मोकामा, 13030 मोकामा-हावड़ा, 13031 हावड़ा-जयनगर और 13032 जयनगर-हावड़ा शामिल हैं। इसके अलावा 13043 हावड़ा-रक्सौल और 13128 आरा-कोलकाता गरीब रथ का परिचालन भी रद रहेगा।

सियालदह-जयनगर से मालदा-पटना तक असर

13185 सियालदह-जयनगर, 13227 सहरसा-जयनगर, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा, 13415 मालदा टाउन-पटना, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर और 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर भी रद रहेंगी। 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार और 13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस भी प्रभावित सूची में हैं।

दरभंगा, जयनगर और रांची की ट्रेनें भी रद

15236 दरभंगा-हावड़ा, 15527 जयनगर-पटना, 15528 पटना-जयनगर और 18629 रांची-गोरखपुर का परिचालन भी नहीं होगा। 22843 विलासपुर-बक्सर समेत मोकामा-किऊल और किऊल-पटना की कई मेमू ट्रेनें भी रद रहेंगी।

28 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी

इंटरलाकिंग कार्य के कारण 28 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अधिकृत रेलवे सूचना के माध्यम से ट्रेन के समय और मार्ग की पुष्टि जरूर कर लें।