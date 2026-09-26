पटना में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 8 महीनों में कटा ₹34 करोड़ से अधिक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी की सड़कों पर आटोमैटिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ट्रैफिक पुलिस के विशेष जांच अभियान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों (जनवरी से अगस्त) में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर 34 करोड़ एक लाख 67 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक, शहर में सबसे ज्यादा लापरवाही चौराहों पर जेब्रा क्रासिंग पार करने में बरती जा रही है। कुल वसूले गए जुर्माने में लगभग आधा हिस्सा 49.44 प्रतिशत सिर्फ जेब्रा क्रासिंग उल्लंघन का है। इसके साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले चालकों की संख्या भी काफी अधिक बनी हुई है।