बिहार में नमामि गंगे और अमृत 2.0 की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, मानसून समाप्त होते ही शुरू होंगे रुके हुए काम
मानसून की समाप्ति के साथ बिहार में नमामि गंगे और अमृत 2.0 योजनाओं के काम में तेजी लाई जाएगी। बुडको ...और पढ़ें
HighLights
मानसून के बाद नमामि गंगे, अमृत 2.0 कार्यों में तेजी।
बुडको एमडी ने समय पर, गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
भूमि एनओसी, डिजाइन, ड्राइंग में तेजी लाने के निर्देश।
जागरण संवाददाता, पटना। मानसून समाप्त होने के साथ ही नमामि गंगे और अमृत 2.0 के तहत चल रही योजनाओं के काम में तेजी लाई जाएगी। शुक्रवार को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) मुख्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव सह बुडको के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिमेष कुमार पराशर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 38 जिलों में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि मानसून अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में सभी संवेदक और पदाधिकारी कार्यों को फिर से गति दें और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजनाओं को समय पर पूरा करें।
उन्होंने कहा कि मानसून और जलस्तर बढ़ने के कारण जिन स्थानों पर काम प्रभावित हुआ है, वहां जल्द काम शुरू किया जाए। साथ ही काम की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए।
जिला प्रशासन और नगर निगम से समन्वय कर जल्द कार्रवाई
उन्होंने लंबित भूमि एनओसी के मामलों में जिला प्रशासन और नगर निगम से समन्वय कर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डिजाइन और ड्राइंग के काम में भी तेजी लाने को कहा। सभी संवेदकों को साइट पर पर्याप्त संसाधन बढ़ाने तथा खुदाई के बाद सड़क की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रबंध निदेशक ने जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।
बैठक में बुडको मुख्यालय के अधिकारियों के साथ सभी संबंधित जिलों से आए परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक और योजनाओं के संवेदक मौजूद रहे।
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