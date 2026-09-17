‘सर जी, आइडिया कैसा लगा?’ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी को चौंकाया; कहा- 17 सितंबर को कहीं खो न जाए
शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही बधाई दी, ताकि उनका संदेश शुभकामनाओं ...और पढ़ें
HighLights
शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन से एक दिन पहले बधाई दी।
उन्होंने शुभकामनाओं की भीड़ से बचने के लिए यह कदम उठाया।
टीएमसी सांसद सिन्हा के इस संदेश पर राजनीतिक चर्चा तेज हुई।
डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाओं की झड़ी लगी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं।
बिहारी बाबू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें बधाई दी। 16 सितंबर को एक्स पर जन्मदिन की शुभकामना देने की वजह भी उन्होंने बताई।
उन्होंने लिखा कि 17 सितंबर को शुभकामनाओं की इतनी बाढ़ आएगी कि उनका संदेश उसमें कहीं खो सकता है।इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही बधाई देने का फैसला किया।
शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, 'सर जी, आपको यह आइडिया कैसा लगा?'
इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, शांति और लंबी उम्र की कामना की।
'हमारे साथी, समाज के हितैषी'
शॉटगन ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को ‘हमारे साथी’ और ‘समाज के हितैषी’ के रूप में संबोधित किया। उन्होंने ईश्वर से प्रधानमंत्री पर कृपा बनाए रखने और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की।
जून में भी दी थी बधाई
यह पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सार्वजनिक रूप से शुभकामना संदेश साझा किया हो। जून 2026 में प्रधानमंत्री के लगातार कार्यकाल से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर भी सिन्हा ने एक्स पर उन्हें बधाई दी
थी। उस संदेश में उन्होंने मोदी को ‘हमारे मित्र और समाज/राष्ट्र के मार्गदर्शक’ बताते हुए उनके स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना की थी।
10 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था।
भाजपा से कांग्रेस और फिर टीएमसी तक का सफर
शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा।
इसके बाद मार्च 2022 में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उसी वर्ष आसनसोल लोकसभा उपचुनाव जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आसनसोल सीट से जीत दर्ज की।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले आया उनका संदेश इसलिए भी चर्चा में है कि सिन्हा वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं, जबकि प्रधानमंत्री भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र में हैं।
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