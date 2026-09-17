ड‍िजि‍टल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के जन्‍मदिन पर शुभकामनाओं की झड़ी लगी है। सत्‍ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता उन्‍हें बधाई दे रहे हैं।

ब‍िहारी बाबू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्‍हें बधाई दी। 16 सितंबर को एक्‍स पर जन्‍मदिन की शुभकामना देने की वजह भी उन्‍होंने बताई।

उन्होंने लिखा कि 17 सितंबर को शुभकामनाओं की इतनी बाढ़ आएगी कि उनका संदेश उसमें कहीं खो सकता है।इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही बधाई देने का फैसला किया।

शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, 'सर जी, आपको यह आइडिया कैसा लगा?'

इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, शांति और लंबी उम्र की कामना की।

'हमारे साथी, समाज के हितैषी'

शॉटगन ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को ‘हमारे साथी’ और ‘समाज के हितैषी’ के रूप में संबोधित किया। उन्होंने ईश्वर से प्रधानमंत्री पर कृपा बनाए रखने और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की।

जून में भी दी थी बधाई

यह पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सार्वजनिक रूप से शुभकामना संदेश साझा किया हो। जून 2026 में प्रधानमंत्री के लगातार कार्यकाल से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर भी सिन्हा ने एक्स पर उन्हें बधाई दी