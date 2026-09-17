राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘नए भारत का शिल्पकार’ बताते हुए उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं।

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश एवं देश के सभी श्रमिकों को भी बधाई दी और उनके योगदान को राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक्स पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और देशसेवा के लिए समर्पित किया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घ राष्ट्रसेवा के सफर को नमन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे बिहार में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत ‘सेवा सेतु अभियान’ के अंतर्गत सभी प्रखंडों और विधानसभा क्षेत्रों में ‘सरकार आपके द्वार’ समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2027 तक ‘कायाकल्प अभियान’ के माध्यम से विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। साथ ही स्वच्छता और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता व पहुंच को और प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक दीप जलाकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं सफल जीवन तथा विकसित भारत और समृद्ध बिहार के संकल्प को मजबूत करें।

श्रमिकों के योगदान को बताया अतुलनीय मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रदेश एवं देश के सभी श्रमिक भाई-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। इसमें श्रमिकों का अतुलनीय योगदान है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और श्रम संगठनों से राज्य के औद्योगिक विकास और उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग की अपील की।