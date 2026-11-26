राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।

इनमें मधेपुरा में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता मुकेश कुमार, पूर्वी चंपारण के वरीय उप समाहर्ता अमरेश कुमार और नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक शशिभूषण प्रसाद शामिल हैं।

मुकेश, अमरेश और शशिभूषण को मिली नई जिम्मेदारी

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, तीनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित किया गया है। मुकेश कुमार वर्तमान में मधेपुरा में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता के पद पर कार्यरत थे।