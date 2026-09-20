'बिहार बाढ़-सुखाड़ से बेहाल, PM के जन्मदिन पर दीया-बाती में बर्बाद किए हजारों करोड़'; तेजस्वी ने सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़-सूखे की स्थिति और 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर ...और पढ़ें
HighLights
तेजस्वी ने बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर सरकार को घेरा।
'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया।
12 वर्षीय प्रिंस कुमार की पिटाई मामले पर भी सरकार से सवाल।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बिहार के लाखों लोग बाढ़ की परेशानी झेल रहे हैं और किसान वर्षा की कमी से परेशान हैं, दूसरी तरफ सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर उत्सव मना रही है।
तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार का एक हिस्सा बाढ़ तो दूसरा सुखाड़ की स्थिति से गुजर रहा है। उनके अनुसार, बाढ़ से 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि वर्षा की कमी के कारण किसानों के सामने भी संकट है।
उन्होंने तथाकथित 'डबल इंजन' सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों इंजन पहले ही फेल हो चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि दोनों इंजनों में आग लग गई है।
बाढ़ के बीच दीया जलाने पर उठाए सवाल
तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बिहार में लोग बाढ़ से परेशान हैं और किसान संकट में हैं, उस समय सैकड़ों करोड़ रुपये दीये जलाने जैसे आयोजनों पर खर्च किए गए।
कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का दावा तेजस्वी ने किया है। इस आयोजन को लेकर उनका बयान पहले भी सामने आया था।
उन्होंने कहा कि सरकार को बाढ़ और किसानों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए था। बाढ़ को लेकर तेजस्वी पहले भी केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग कर चुके हैं।
'विपक्षी दलों का नाम, चुनाव चिह्न और बैंक खाते भी लूट रहे'
तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर एक अलग पोस्ट के जरिए भाजपा पर राजनीतिक हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायक-सांसद और सरकारें तोड़ने के बाद अब विपक्षी दलों के नाम, चुनाव चिह्न और बैंक खातों पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
तेजस्वी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन टार्च की रोशनी में किया गया। उन्होंने इसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति से जोड़ते हुए सरकार से सवाल किया।
प्रिंस प्रकरण को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप
इससे एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पटना में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर मारपीट के शिकार हुए 12 वर्षीय प्रिंस कुमार से मुलाकात की थी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रिंस ने बताया कि वह कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था। इसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई।
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