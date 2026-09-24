'बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला', समस्तीपुर में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ पर बोले तेजस्वी यादव

डिजिटल डेस्क, पटना/समस्तीपुर। जमुई के बाद अब समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम हुई छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस घटना को लेकर राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। तेजस्वी ने जमुई और पटना की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कानून का जनाजा निकल चुका है।

'जमुई के बाद अब समस्तीपुर, पुलिस-प्रशासन क्या कर रहा है?' तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरते हुए कहा कि जमुई के बाद अब समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह बेहद निंदनीय है, लेकिन यहां बीजेपी का शासन है। पहली बार यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल चुका है।

#WATCH | Patna, Bihar | Bihar LoP Tejashwi Yadav says, "After Jamui, a video from Samastipur is going viral.. This is condemnable. But there is BJP rule here. For the first time, there is BJP CM here. Law and order has been laid to rest... Hundreds of crimes are happening in… pic.twitter.com/OsobXJqBKF — ANI (@ANI) September 24, 2026 उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सैकड़ों अपराध हो रहे हैं। कल ही पटना सिटी में एक जनप्रतिनिधि को गोली मार दी गई। जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपका प्रशासन और पुलिस आखिर क्या कर रही है? पूरे देश में बिहार को शर्मसार किया जा रहा है।