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'बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला', समस्तीपुर में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ पर बोले तेजस्वी यादव

By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:58 PM (IST)

समस्तीपुर में नाबालिग से छेड़खानी के वीडियो सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ...और पढ़ें

'बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला', समस्तीपुर में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ पर बोले तेजस्वी यादव

'बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला', समस्तीपुर में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ पर बोले तेजस्वी यादव

HighLights

  1. समस्तीपुर छेड़खानी वीडियो पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा।

  2. बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया।

  3. तेजस्वी ने सरकार, मंत्रियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।

डिजिटल डेस्क, पटना/समस्तीपुर। जमुई के बाद अब समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम हुई छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस घटना को लेकर राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। तेजस्वी ने जमुई और पटना की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कानून का जनाजा निकल चुका है।

'जमुई के बाद अब समस्तीपुर, पुलिस-प्रशासन क्या कर रहा है?'

तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरते हुए कहा कि जमुई के बाद अब समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह बेहद निंदनीय है, लेकिन यहां बीजेपी का शासन है। पहली बार यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल चुका है।

उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सैकड़ों अपराध हो रहे हैं। कल ही पटना सिटी में एक जनप्रतिनिधि को गोली मार दी गई। जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है।

उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपका प्रशासन और पुलिस आखिर क्या कर रही है? पूरे देश में बिहार को शर्मसार किया जा रहा है।

सरकार, मंत्रियों और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में राज्य की बदहाल स्थिति के लिए सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए।

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे निर्लज्ज मंत्री ऐसी गंभीर और शर्मनाक घटनाओं को 'छिटपुट घटना' बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

'जाति देखकर अपराधियों को सम्मानित करते हैं सीएम'

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जाति देखकर अपराधियों को सम्मानित करते हैं और कार्रवाई के बजाय मामलों को दबाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब वे भी इस मामले में अपनी रिश्तेदारी निकालने का प्रयास करेंगे।

तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। बच्चियों और महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि थाना और ब्लॉक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। पुलिस का ध्यान कानून व्यवस्था से हटकर शराबबंदी के नाम पर 'धन शोधन' (अवैध वसूली) में लगा हुआ है।

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