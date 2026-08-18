AK-47 से गोलीकांड पर तेजस्वी का सवाल: आदेश किसने दिया? 19 अगस्त को राजभवन मार्च का एलान

राज्य ब्यूरो, पटना। तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग का आरोप लगाते हुए सरकार से पूछा कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

सिपाही पर कार्रवाई से नहीं सुलझेगा मामला, एसपी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? तेजस्वी ने सीवान के एसपी को निलंबित करने की मांग की।

उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी जवान के पास आधुनिक हथियार कैसे पहुंचा और उसे हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया।

हथियार से लेकर कारतूस तक… अब खुलेगी पूरी ‘कमांड चेन’?

नेता प्रतिपक्ष ने हथियार की यूनिट, शस्त्रागार और कारतूसों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने भीड़ नियंत्रण के दौरान एके-47 के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

तेजस्वी ने केंद्र-राज्य के दावों को आमने-सामने ला दिया तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के शपथपत्र में गोली चलने की बात स्वीकार की गई है, जबकि केंद्र की ओर से अलग दावा किया गया।