छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? DGP से मिले तेजस्वी, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग

राज्य ब्यूरो,पटना। पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कथित फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मुलाकात की।

उन्होंने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अविलंब कार्रवाई की मांग की।

तेजस्वी यादव ने इस संबंध में डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

तेजस्वी ने उठाए फायरिंग और भीड़ नियंत्रण पर सवाल

ज्ञापन में तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि छात्रों पर कथित रूप से एके-47 जैसे हथियारों से गोली चलाने की नौबत क्यों आई।

उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गंभीर और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी जांच की मांग की।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि भीड़ नियंत्रण के लिए निर्धारित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ के प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया। उनके अनुसार, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

फायरिंग का आदेश देने वालों पर कार्रवाई की मांग

तेजस्वी ने फायरिंग का आदेश देने वाले वरीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की।