'वोट चोरी में सहभागी ज्ञानेश की गिरफ्तारी होनी चाहिए', दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी का बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। एसआइआर के विरुद्ध नई दिल्ली में होने वाली आईएनडीआईए की बैठक में सहभागिता के लिए राजद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। पटना में उन्होंने विपक्ष की उस मांग को दोहराया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए।

आरोप लगाया कि कि भाजपा से उनकी मिलीभगत उजागर हो गई है। विशेषकर यह कि कैसे वोट की चोरी हुई। कैसे भाजपा को एक के बाद एक चुनाव जीतने में सहायता की गई। ज्ञानेश कुमार ने बिहार में यह तरीका शुरू किया और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया।

वोट चोरी का यह तरीका स्वयं दो चुनाव आयुक्तों ने उजागर किया है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है और उनका गलत उपयोग कर रही है। इसलिए उसे सत्ता से हटाने की आवश्यकता है। मां-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, दुष्कर्म की घटनाएं शर्मसार कर रहीं एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। बेगूसराय और गया में दुष्कर्म की घटनाओं को शर्मसार करने वाला बताया। लिखा कि राज्य में असुरक्षा, अन्याय और अत्याचार का माहौल है। मां-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है। प्रधानमंत्री भी मौन हैं, ताकि अगले चुनाव में फिर से जंगलराज का रोना रो सकें।