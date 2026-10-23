Bihar MLC Election: वोटिंग खत्म होते ही तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले- RJD सभी 8 सीटें जीत रही; 27 को रिजल्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मतदान समाप्त होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी आठ सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीदवारों के पक्ष में सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है।

साथ ही उन्होंने चुनाव में वोट चोरी, फर्जी मतदाता और फर्जी मतदान के आरोप भी लगाए। हालांकि, इन दावों की पुष्टि चुनाव परिणाम आने के बाद ही हो सकेगी। सभी 8 सीटों पर जीत का राजद का दावा तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद सभी आठ सीटों पर चुनाव जीत रही है। उनके अनुसार, पार्टी को चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों के पक्ष में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

इस दावे के साथ राजद ने चुनाव परिणाम को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। हालांकि, अभी किसी भी दल की जीत को लेकर आधिकारिक नतीजे सामने नहीं आए हैं। वोट चोरी और फर्जी मतदान के लगाए आरोप तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी, फर्जी मतदाताओं और फर्जी मतदान के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इन आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और आधिकारिक पुष्टि के आधार पर ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आठ सीटों पर मतदान समाप्त, 150 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इन आठ सीटों पर कुल 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

मतदान का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद केवल उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जा रही थी, जो समय समाप्त होने से पहले कतार में लग गए थे। इसके बाद पहुंचने वाले मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं दी गई।