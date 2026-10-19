रामकुमार सिंह हत्याकांड: तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से की बात, दोषियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा

जागरण संवाददाता, आरा। सेवानिवृत्त कस्टम अधिकारी सह क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष रामकुमार सिंह हत्याकांड को लेकर व‍िपक्ष हमलावर है।

राजद नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को पीड़ित परिवार से बातचीत की। उन्होंने वीडियो काॅल के माध्यम से परिवार का हाल जाना और घटना की जानकारी ली।

दिवंगत अधिकारी के पुत्र को द‍िया न्‍याय का भरोसा

साथ ही दोषियों को जल्द सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश और राजद के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह के माध्यम से यह बातचीत हुई।