तेजस्वी ने एक-एक कर गिनाए NDA के 7 मामले, मैथिली ठाकुर और LJP विधायकों का भी लिया नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए विधायकों पर हत्या-डकैती, भ्रष्टाचार-व्यभिचार और सरकारी भूमि पर कब्जा आदि के आरोप लगाए गए हैं।

शुक्रवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले विधायकों-नेताओं को सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इसी के साथ अपने आरोप की पुष्टि में तेजस्वी ने कुछ उदाहरण भी दिए।

कहा कि जब ... प्रवृत्ति के ... का संरक्षण प्राप्त हो तब उनके विधायक और मंत्रियों का अपराध करने का मनोबल दोगुना हो जाता है।

और वो आम नागरिकों के साथ सरकारी जमीन कब्जाने, सरकारी अधिकारियों का मर्डर कराने, भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार के अलावा रंगदारी, लूट और डकैती का काम और अधिक तीव्र गति से शुरू कर दिया है।

एनडीए के व‍िधायक लूट रहे जनता को

बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। एनडीए के विधायक ही अब जनता को लूट रहे है। भ्रष्टाचार और अपराध सभी सीमाएं तोड़ चुका है।

विगत दिनों में एनडीए विधायकों द्वारा किए जा रहे जुर्म और अनैतिक कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है?

उदाहरण के साथ तेजस्‍वी ने लगाए आरोप