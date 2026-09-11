'धनकुबेर' निकला बिहार का सरकारी इंजीनियर: मुंबई में पत्नी के लिए फ्लैट; पनवेल में मां के नाम करोड़ों की जमीन

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने शुक्रवार को लघु जल संसाधन विभाग के सारण में अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के छह ठिकानों पर छापामारी की। पटना, मुंबई, छपरा और गोपालगंज में की गई छापामारी में करीब चार करोड़ रुपये के जमीन और फ्लैट होने की जानकारी मिली है।

यह अचल संपत्तियां इंजीनियर की मां सुनैना देवी और पत्नी कंचन कुमारी के नाम पर खरीदी गई हैं। तलाशी के दौरान एक लाख 96 हजार नकद और 76 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, गाड़ी और महंगी वस्तुओं की खरीदारी से जुड़े बिल बरामद हुए हैं।

मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित एसबीआई ऑफिसर क्वार्टर में इंजीनियर की बहन सीमा कुमारी के आवास की भी तलाशी ली गई है। एसवीयू के अनुसार, राजेंद्र कुमार वर्ष 2008 में सरकारी सेवा में आए। प्रथमदृष्टया इंजीनियर के पास कुल तीन करोड़ एक लाख 87 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, जो उनके सरकारी वेतन एवं अन्य वैध आय के स्रोत से बहुत अधिक है।

आरोप है कि अवैध तरीके से अर्जित धन को बहन, बहनोई और मां के बैंक खातों के जरिए स्थानांतरित कर वैध दिखाने का प्रयास किया गया और इससे पटना, बिक्रम के बिंदौल, नवादा और मुंबई में अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

एसवीयू को राजेंद्र कुमार, उनकी पत्नी कंचन कुमारी और मां सुनैना देवी के नाम एसबीआइ के छह खातों के अलावा अन्य बैंकों में खातों की जानकारी भी मिली है। इनमें बड़ी राशि जमा होने की संभावना जताई गई है। देर शाम तक पटना के बेउर में महावीर कालोनी स्थित आवास की तलाशी जारी थी। एसवीयू के अनुसार, आगे और चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिलने की संभावना है। मां के नाम पर पनवेल में 1.61 करोड़ की जमीन, पत्नी के नाम पर मुंबई में फ्लैट: इंजीनियर की मां सुनैना देवी के नाम पर दस भूखंड की जानकारी मिली है। इसमें गोपालगंज के सिधवलिया के मुहम्मदपुर थाना अंतर्गत सात भूखंड, पटना के चितकोहरा में एक भूखंड, बेउर में दो मंजिला मकान और मुंबई के पास पनवेल में एक करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई 75 डिसमिल जमीन शामिल है।