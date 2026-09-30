पटना में कोचिंग से लौट रही छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट की कोशिश, CCTV से हुई आरोपियों की पहचान

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र में कोचिंग से घर लौट रही तीन छात्राओं पर सोमवार की शाम फब्तियां कसने व छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। छात्राओं का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों युवक मारपीट करने पर उतारू हो गए।

सहायक पुलिस अधीक्षक राजकिशोर सिंह ने मंगलवार को बताया कि एक छात्रा ने प्राथमिकी कराई है। छेड़खानी करने वाले युवकों की पहचान हो चुकी है। जल्द गिरफ्तारी होगी। मामले की छानबीन की जा रही है। कोचिंग से लौटते समय से छेड़खानी छात्रा ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह दो अन्य सहेलियों के साथ कोचिंग से घर लौट रही थी। सोमवार को रास्ते में देर शाम लगभग 7:45 बजे खड़े दो युवक गंदे कमेंट्स करने लगे। छात्राओं ने जब विरोध किया तब दोनों अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। जब शोर मचाया तो दोनों मारपीट करने लगे। जब एक साथ तीनों सहेली जोर-जोर से चिल्लाई तो दोनों युवक भागे। घर आकर छात्राओं ने स्वजन को जानकारी दी।

स्वजन के साथ पहुंची नाबालिग छात्रा ने खाजेकलां थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि छात्रा के आवेदन पर प्राथमिकी की गई है। रात में ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में जांच कर छात्राओं को दिखाया पर वे छेड़खानी करने वाले युवकों की पहचान नहीं कर पाई।