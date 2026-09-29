बिहार का है जम्मू-कश्मीर के CISF कैंप में फायरिंग का आरोपी, 4 जवानों को गोलियों से भूना

डिजिटल डेस्क, पटना। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के CISF कैंप में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, मशका के सेवा प्रोजेक्ट में तैनात CISF कर्मियों के बीच बहस के बाद बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक जवान ने गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई।

गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान हेड कॉन्स्टेबल अभिदेश कुमार के रूप में हुई है, वह बिहार का रहने वाला है। उसकी शादी जम्मू में ही हुई है, उसकी पत्नी भी बसोली में ही सीआईएसफ में तैनात है। सूत्रों के मुताबिक, कॉन्स्टेबल ने क्वार्टर गार्ड से अपनी सर्विस राइफल ली।