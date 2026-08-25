BPSC TRE 4 को लेकर पटना में छात्रों का हंगामा, गांधी मैदान की बैरिकेडिंग तोड़ी; डाकबंगला पर लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, पटना। बीपीएससी TRE 4 से पीटी-मेंस, निगेटिव मार्किंग हटाने और शत-प्रत‍िशत डोम‍िसाइल को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है।

गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से बढ़े छात्रों को रोकने के लिए डाकबंगला चौराहे पर वाटर कैनन चलाया गया है। पुलिस ने लाठ‍ियां भी चटकाई हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ल‍िया गया है।

सीएम आवास पर प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर पर उन्‍हें रोकने के लिए की गई बैरिकेड‍िंग को छात्रों ने तोड़ दिया है।

डाकबंगला चौराहे पर चलाया गया वाटर कैनन

बड़ी संख्‍या में प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा पहुंच गए। वहां भी घेराबंदी तोड़ दी। हालांक‍ि मेट्रो के लोहे की शील्‍ड के कारण छात्र वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पुलिस के समझाने का भी उनपर असर नहीं हो रहा।