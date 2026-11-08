डिजिटल डेस्क, पटना। कचरे से कलाकृति और हुनर से कमाई। भागलपुर के सोनू कुमार ने बेकार समझी जाने वाली चीजों को अपनी रचनात्मकता से खास पहचान दी है।

आज उनकी कला न केवल स्वच्छता का संदेश दे रही है, बल्कि अच्छी आमदनी का जरिया भी बन गई है। मक्के के छिलके, सूखे पत्ते, फूल, लोहे के कबाड़ और प्लास्टिक जैसी अनुपयोगी सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

इससे आकर्षक कलाकृतियां बनाने वाले सोनू सालाना दो से तीन लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य में स्वच्छता की पहल अब कचरा संग्रहण और निस्तारण से आगे बढ़कर उसके रचनात्मक उपयोग तक पहुंच रही है।

‘कचरे से कला’ (वेस्ट टू आर्ट) की अवधारणा इसी सोच को बढ़ावा दे रही है। सोनू कुमार इस पहल को धरातल पर उतारने वाले युवाओं में शामिल हैं। उनकी कला बताती है कि जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसका भी रचनात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है।सोनू की खासियत यह है कि वह केवल लोहे के कबाड़ और प्लास्टिक से ही कलाकृतियां नहीं बनाते, बल्कि प्रकृति से जुड़ी अनुपयोगी वस्तुओं को भी अपनी कला का हिस्सा बनाते हैं।

मक्के के छिलके, पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते और फूल जैसी सामग्रियों से वह आकर्षक कलाकृतियां तैयार करते हैं। उनकी कल्पनाशीलता से साधारण और बेकार दिखने वाली चीजें कलात्मक रूप ले लेती हैं। नीतीश कुमार को भेंट की थी मक्के के छिलकों से बनी कलाकृति सोनू की कला को राज्य स्तर पर भी पहचान मिली है। स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025 के दौरान उन्होंने मक्के के छिलकों से तैयार एक आकर्षक कलाकृति तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेंट की थी। इस कलाकृति ने लोगों का ध्यान खींचा और उनके हुनर की सराहना हुई।

कला से सालाना दो से तीन लाख रुपये की शुद्ध आय सोनू के लिए यह कला अब केवल शौक या आत्मसंतोष का माध्यम नहीं, बल्कि आजीविका का मजबूत साधन बन चुकी है। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर वह हर साल दो से तीन लाख रुपये की शुद्ध आमदनी कर रहे हैं। उनका प्रयास दिखाता है कि अपशिष्ट पदार्थों का दोबारा उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार और आय का अवसर भी बन सकता है।

दूसरों को प्रशिक्षण देकर बढ़ा रहे हुनर का दायरा सोनू अपनी कला को खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते। वह इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं और अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस काम से जुड़ सकें।