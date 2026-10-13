सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: जमीन की कीमत कैसे होगी तय, किसानों को कितना मिलेगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में दो बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना के साथ अब हजारों किसानों की जमीन और उसकी कीमत का सवाल अहम हो गया है। सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए कुल 7,373 एकड़ जमीन जुटाने की तैयारी है। इसके लिए जमीन की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की जमीन का रेट कैसे तय होगा और उन्हें कितना पैसा मिलेगा? अधिकारियों के अनुसार, जमीन की खरीद बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2020 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। संबंधित रैयती भूमि क्रय समितियों और सक्षम प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत तय होगी। प्रशासन पहले जमीन का पूरा विवरण जुटाएगा और फिर रैयतों से बातचीत कर खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। फिलहाल जमीन की अंतिम दर या किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि तय होने की जानकारी नहीं है।

सोनपुर एयरपोर्ट के लिए 4,228 एकड़ जमीन सारण जिले में प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट के लिए लगभग 4,228 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसके लिए सोनपुर और दरियापुर अंचल के 26 मौजों को परियोजना के दायरे में रखा गया है।

इस पूरी प्रक्रिया से करीब 14,224 रैयत और उनकी जमाबंदियां जुड़ी हैं। जमीन की खरीद से पहले भूखंडों का विवरण, स्वामित्व और संबंधित राजस्व अभिलेखों का सत्यापन महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद रैयतों से बातचीत कर कीमत तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इतने बड़े क्षेत्र में जमीन जुटाने के लिए प्रशासनिक समन्वय और भू-अभिलेखों की जांच अहम भूमिका निभाएगी। भागलपुर-मुंगेर में 3,145 एकड़ जमीन की जरूरत भागलपुर-मुंगेर क्षेत्र में प्रस्तावित अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगभग 3,145 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। इस परियोजना के दायरे में 14 मौजे और करीब 12,000 रैयतों की जमीन आएगी। इसके लिए भागलपुर सदर, सुल्तानगंज, मुंगेर सदर, तारापुर और बरियारपुर अंचलों के भूखंड चिह्नित किए गए हैं। अलग-अलग अंचलों में फैली जमीन के कारण भू-अभिलेखों का मिलान, स्वामित्व की पहचान और रैयतों से बातचीत इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण होंगे।

किसानों को कितना मिलेगा पैसा? अभी तय नहीं हुई अंतिम दर दोनों एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए जमीन की कीमत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय की जाएगी। संबंधित रैयती भूमि क्रय समितियां और सक्षम प्राधिकार इसके लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे।