सोनिया गांधी की किताब पर रविशंकर प्रसाद का हमला, पूछा- बाबरी विध्वंस पर आंसू आए तो 1984 और गोधरा पर चुप्पी क्यों?

डिजिटल डेस्क, पटना। सोनिया गांधी की हाल ही में जारी आत्मकथा को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस को टीवी पर देखकर भावुक होने के उनके दावे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने सोनिया गांधी की कथित संवेदनशीलता और राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों, गोधरा कांड और शाह बानो मामले का जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी को भी अपनी जिंदगी पर किताब लिखने का अधिकार है, लेकिन उसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए।

बाबरी विध्वंस पर सोनिया के आंसू, बीजेपी ने उठाए सवाल पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी की किताब में किए गए दावे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को टीवी पर देखकर आंसू आने की बात कही है, लेकिन उनके दूसरे बयानों और पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों को भी देखा जाना चाहिए।

बीजेपी नेता ने कहा कि आत्मकथा लिखना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसमें तथ्यों और ईमानदारी का ध्यान रखना जरूरी है। उनके मुताबिक सोनिया गांधी की किताब में इस ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। 1984 के सिख विरोधी दंगों का उठाया मुद्दा रविशंकर प्रसाद ने 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी से सवाल किया कि उस दौरान उनकी संवेदनशीलता कहां थी? उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्हें हिंसा के पीड़ितों की ओर से अदालत में वकालत करने का अवसर मिला था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस चर्चित बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें बड़े पेड़ के गिरने पर धरती हिलने की बात कही गई थी।

गोधरा कांड पर भी कांग्रेस नेतृत्व को घेरा बीजेपी नेता ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का हवाला दिया। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात दंगों पर सवाल उठाने वाली सोनिया गांधी ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर क्या रुख अपनाया था?

गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने से करीब 59 लोगों की मौत हुई थी। इनमें अयोध्या से लौट रहे कारसेवक भी शामिल थे। इसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।

शाह बानो मामले को लेकर भी साधा निशाना रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में शाह बानो मामले को भी शामिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर अपने पति राजीव गांधी की सरकार के फैसले की खुलकर आलोचना नहीं की।

दरअसल, शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पक्ष में गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इसके बाद राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून लाकर उस फैसले के प्रभाव को सीमित कर दिया था। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि उन्होंने इस फैसले को लेकर अपने पति से सवाल किया था।

आत्मकथा के दावे ने फिर आमने-सामने ला दी बीजेपी-कांग्रेस सोनिया गांधी की किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर किए गए खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने पुराने घटनाक्रमों का हवाला देकर सोनिया गांधी के दावों पर सवाल उठाए हैं।