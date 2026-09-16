जागरण संवाददाता, पटना। पिता की सांसें थम गईं, लेकिन बेटे ने उनकी आंखों की रोशनी को किसी और की जिंदगी में बनाए रखने का फैसला किया।

बेतिया निवासी जितेंद्र महतो ने अपने पिता कोड़ाई महतो के निधन के बाद उनका नेत्रदान कराया। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले जितेंद्र के इस फैसले से दो जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी मिलने की उम्मीद जगी है।

मंगलवार को कोड़ाई महतो के निधन के बाद पीएमसीएच के नेत्र रोग विभाग स्थित आई बैंक की टीम को इसकी सूचना दी गई। टीम के ऋषिकेश, गोनू झा, डाॅ. शुभम और डाॅ. पूजा ने पहुंचकर उनकी कार्निया सुरक्षित की।

नेत्रदान का महत्‍व समझाने पर मान गए जि‍तेंद्र

पीएमसीएच अधीक्षक डाॅ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आइ बैंक की टीम ने जितेंद्र महतो को नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की आंखें दान करने का निर्णय लिया।