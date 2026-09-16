PMCH में छह दिन खुलेगी डायबिटीज-थायराइड और गैस्ट्रो की OPD, पांच विभाग नए भवन में होंगे शिफ्ट

जागरण संवाददाता, पटना। पीएमसीएच (PMCH) में डायबीटीज, थायराइड और लिवर रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

अस्पताल प्रशासन ने एंडोक्राइनोलाजी (डायबिटीज व हार्मोन संबंधी रोग) और गैस्ट्रोएंट्रोलाजी (पेट, आंत, लिवर व पाचन तंत्र संबंधी रोग) विभाग की ओपीडी को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर छह दिन करने का निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था सितंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। अधीक्षक डाॅ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि दोनों विभागों में अब तीन-तीन विशेषज्ञ चिकित्सक हैं।

सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी नई व्यवस्था

वर्तमान में सप्ताह में दो दिन ही ओपीडी संचालित होने के कारण तीनों चिकित्सकों के इलाज करने के बावजूद मरीजों की संख्या अधिक रहती है।

इससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार ओपीडी का दिन नहीं होने के कारण उन्हें वापस भी लौटना पड़ता है।

ओपीडी के छह दिन संचालित होने से दोनों विभागों में हर सप्ताह एक हजार से अधिक अतिरिक्त मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा।

वर्तमान में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज इन विभागों की ओपीडी में पहुंचते हैं। ओपीडी के दिनों की संख्या बढ़ने से मरीजों की भीड़ कम होगी और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।

एक ही परिसर में मिलेंगी कई विशेषज्ञ सेवाएं

पीएमसीएच प्रशासन मरीजों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक विभागों की ओपीडी को एक ही स्थान पर लाने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि उन्हें अलग-अलग भवनों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।