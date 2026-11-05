सिवान मंडल कारा में डीएम-एसपी की बड़ी छापामारी, तीन घंटे तक खंगाले गए जेल के वार्ड

जागरण संवाददाता, सिवान। मंडल कारा में गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। अधिकारियों की टीम ने जेल परिसर में करीब तीन घंटे तक तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जेल के विभिन्न वार्डों में हुई सघन तलाशी जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मंडल कारा पहुंची। इसके बाद जेल के विभिन्न वार्डों और परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया गया।

छापामारी के दौरान जेल में बंद बंदियों के वार्डों की जांच की गई। अधिकारियों ने जेल परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण भी किया। सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों की गतिविधियों की हुई जांच छापामारी के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों से जुड़ी गतिविधियों की जांच की गई। करीब तीन घंटे तक चले इस अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम जेल परिसर में मौजूद रही। इस कार्रवाई को लेकर जेल प्रशासन और बंदियों के बीच भी हलचल देखी गई।

बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं जेल में छापामारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से भी छापेमारी के उद्देश्य और कार्रवाई के परिणाम को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।