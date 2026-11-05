सिवान मंडल कारा में डीएम-एसपी की बड़ी छापामारी, तीन घंटे तक खंगाले गए जेल के वार्ड
सिवान मंडल कारा में गुरुवार सुबह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तीन घंटे तक छापामारी की गई। इस ...और पढ़ें
HighLights
डीएम-एसपी के नेतृत्व में सिवान जेल में छापेमारी हुई।
जेल के वार्डों और परिसर की तीन घंटे तलाशी ली गई।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधित वस्तुओं की जांच की गई।
जागरण संवाददाता, सिवान। मंडल कारा में गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। अधिकारियों की टीम ने जेल परिसर में करीब तीन घंटे तक तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जेल के विभिन्न वार्डों में हुई सघन तलाशी
जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मंडल कारा पहुंची। इसके बाद जेल के विभिन्न वार्डों और परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया गया।
छापामारी के दौरान जेल में बंद बंदियों के वार्डों की जांच की गई। अधिकारियों ने जेल परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण भी किया।
सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों की गतिविधियों की हुई जांच
छापामारी के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों से जुड़ी गतिविधियों की जांच की गई। करीब तीन घंटे तक चले इस अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम जेल परिसर में मौजूद रही। इस कार्रवाई को लेकर जेल प्रशासन और बंदियों के बीच भी हलचल देखी गई।
बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं
जेल में छापामारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से भी छापेमारी के उद्देश्य और कार्रवाई के परिणाम को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
प्रतिबंधित वस्तुओं की मौजूदगी जांचने को लेकर अभियान
माना जा रहा है कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने और प्रतिबंधित वस्तुओं की मौजूदगी की जांच के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। हालांकि, छापामारी के बाद बरामदगी और अन्य बिंदुओं पर आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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