कांवरियों के लिए रेलवे का सावन गिफ्ट, दानापुर-भागलपुर स्पेशल ट्रेन से आज सुलतानगंज की राह होगी आसान

जागरण संवाददाता, पटना। श्रावणी मेले में सुलतानगंज जाने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा दी है। पूर्व मध्य रेल की ओर से दानापुर और भागलपुर के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह ट्रेन पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल और सुलतानगंज के रास्ते भागलपुर तक जाएगी। इससे मार्ग के विभिन्न स्टेशनों से सुलतानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा।

दानापुर से भागलपुर के लिए ट्रेन 9 और 10 अगस्त को चलेगी। वहीं भागलपुर से दानापुर के लिए वापसी सेवा 9, 10 और 11 अगस्त को उपलब्ध रहेगी।

दानापुर से दोपहर में निकलेगी स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 03234 दानापुर-भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल 9 और 10 अगस्त को दानापुर से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी।

यह ट्रेन 3:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

इसके बाद 5:03 बजे बख्तियारपुर और 5:55 बजे मोकामा में ठहराव होगा। ट्रेन शाम 7:05 बजे किउल पहुंचेगी। इसके बाद रात 8:45 बजे सुलतानगंज पहुंचेगी। यात्रा पूरी करते हुए ट्रेन रात 10 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

सुलतानगंज जाने वाले कांवरियों को सीधा फायदा

पटना और आसपास के इलाकों से सुलतानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन खास उपयोगी होगी। पटना जंक्शन, बख्तियारपुर और मोकामा जैसे प्रमुख स्टेशनों से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे।

किउल से भी श्रद्धालुओं को सुलतानगंज तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। श्रावणी मेले में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

अनारक्षित ट्रेन होने के कारण बड़ी संख्या में सामान्य यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रेलवे के इस इंतजाम से कांवरियों की यात्रा पहले के मुकाबले सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

रात में भागलपुर से चलेगी वापसी की ट्रेन

वापसी के लिए ट्रेन संख्या 03233 भागलपुर-दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल 9, 10 और 11 अगस्त को चलेगी। यह ट्रेन भागलपुर से रात 1 बजे रवाना होगी।

रात 1:30 बजे सुलतानगंज और 3:30 बजे किउल में ठहराव होगा। इसके बाद 4:35 बजे मोकामा और 5:27 बजे बख्तियारपुर पहुंचेगी।

सुबह 8 बजे ट्रेन दानापुर पहुंचेगी। इससे सुलतानगंज और भागलपुर से लौटने वाले श्रद्धालुओं को भी अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

16 कोच की होगी स्पेशल ट्रेन

श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए जाएंगे। इसमें साधारण और शयनयान श्रेणी के 14 कोच होंगे। इसके अलावा दो एसएलआरडी कोच भी शामिल रहेंगे।

ट्रेन के अतिरिक्त परिचालन से पटना, दानापुर, बख्तियारपुर, मोकामा और किउल समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को फायदा होगा।

श्रावणी मेले के दौरान सुलतानगंज में कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था अहम मानी जा रही है। रेलवे की यह स्पेशल सेवा श्रद्धालुओं के लिए सावन में बाबा की राह का एक और आसान रेल रास्ता बनेगी।