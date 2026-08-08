श्रावणी मेले में भोलेनाथ के भक्तों को बड़ी राहत, डीडीयू-गया के बीच 17 अगस्त तक रोज दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, पटना। श्रावणी मेले में बाबा के दरबार तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने सफर आसान करने की तैयारी की है। पूर्व मध्य रेल ने डीडीयू और गया के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

ट्रेन संख्या 03656/03655 डीडीयू-गया-डीडीयू का परिचालन 8 से 17 अगस्त तक प्रतिदिन होगा। इससे डीडीयू, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी आन सोन और अनुग्रह नारायण रोड समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को फायदा मिलेगा।

गया पहुंचने के बाद श्रद्धालु जसीडीह और मधुपुर जाने वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन पकड़ सकेंगे। यानी रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है।

सुबह डीडीयू से निकलेगी ट्रेन, दोपहर में गया पहुंचाएगी

डीडीयू-गया श्रावणी मेला स्पेशल सुबह 9:30 बजे डीडीयू से रवाना होगी। ट्रेन सुबह 10:20 बजे भभुआ रोड पहुंचेगी और 11:02 बजे सासाराम पहुंचेगी।

इसके बाद 11:28 बजे डेहरी आन सोन और 11:50 बजे अनुग्रह नारायण रोड पर ठहराव होगा। कई स्टेशनों से श्रद्धालु इस ट्रेन के जरिए गया की यात्रा कर सकेंगे।

ट्रेन दोपहर 2:05 बजे गया पहुंचेगी। इसके बाद बाबा धाम की ओर आगे बढ़ने के लिए यात्रियों के पास दूसरी ट्रेन पकड़ने का विकल्प रहेगा।

गया से जसीडीह-मधुपुर के लिए भी मिलेगी कनेक्टिविटी

गया पहुंचने वाले श्रद्धालु ट्रेन संख्या 03654 गया-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल से आगे की यात्रा कर सकेंगे। यह ट्रेन गया से शाम 5 बजे रवाना होगी।

तिलैया, नवादा, शेखपुरा और किउल के रास्ते ट्रेन आगे बढ़ेगी। रात 1:10 बजे यह जसीडीह और 2:20 बजे मधुपुर पहुंचेगी।

डीडीयू से आने वाली स्पेशल ट्रेन के दोपहर 2:05 बजे गया पहुंचने के बाद यात्रियों के पास करीब 2 घंटे 55 मिनट का समय रहेगा। इससे यात्रियों को ट्रेन बदलने के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है।

वापसी में भी नहीं होगी परेशानी, मधुपुर से गया तक स्पेशल

श्रद्धालुओं की वापसी के लिए भी रेलवे ने कनेक्टिविटी का इंतजाम किया है। ट्रेन संख्या 03653 मधुपुर-गया श्रावणी मेला स्पेशल मधुपुर से रात 2:50 बजे खुलेगी।

यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 12 बजे गया पहुंचेगी। गया पहुंचने के बाद श्रद्धालु ट्रेन संख्या 03655 गया-डीडीयू स्पेशल पकड़ सकेंगे।

यात्रियों को ट्रेन बदलने के लिए करीब तीन घंटे का समय मिलेगा। इससे मधुपुर से लौटने वाले श्रद्धालुओं को भी आगे की यात्रा में सहूलियत होगी।

गया से शाम 3 बजे खुलेगी डीडीयू वाली स्पेशल

गया-डीडीयू श्रावणी मेला स्पेशल गया से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। यह 4:12 बजे अनुग्रह नारायण रोड और 4:34 बजे डेहरी आन सोन पहुंचेगी।

इसके बाद 4:56 बजे सासाराम और 5:38 बजे भभुआ रोड पर ठहराव होगा। ट्रेन शाम 6:50 बजे डीडीयू पहुंचेगी।

इस रूट के यात्रियों को श्रावणी मेले के दौरान अतिरिक्त ट्रेन का विकल्प मिल जाएगा। अनारक्षित ट्रेन होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है।

8 से 17 अगस्त तक रोज चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे का यह विशेष इंतजाम श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए किया गया है। डीडीयू से गया और फिर गया से जसीडीह-मधुपुर तक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा।