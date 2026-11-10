मुझे गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो... IPS की पत्नी के इन शब्दों से मचा हड़कंप; अब खुद FIR में फंसीं पूजा सिंह

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के चर्चित IPS अधिकारी भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी पूजा सिंह के बीच चल रहा विवाद अब एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देने वाली पूजा सिंह पर अब खगड़िया पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में उनके परिवार और करीबियों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस का आरोप है कि धरने के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई गई और एक पुलिस अधिकारी की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश हुई। हालांकि, ये सभी आरोप पुलिस के आवेदन पर आधारित हैं और इनकी पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया में होनी बाकी है।

एसपी आवास के बाहर धरने से शुरू हुआ नया विवाद मुफस्सिल थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को पूजा सिंह अपने समर्थकों के साथ खगड़िया स्थित एसपी के सरकारी आवास के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी थीं।

पुलिस का कहना है कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में आने-जाने वाले अधिकारियों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस टीम ने जब उन्हें गेट से हटने के लिए कहा तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसी घटना के बाद थानाध्यक्ष ने अपने बयान पर मामला दर्ज कराया।

पुलिस अधिकारी की पिस्टल पकड़ने का आरोप थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि पूजा सिंह ने उनकी सरकारी सर्विस पिस्टल पकड़कर खींचने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा, 'मुझे शूट कर दो, मेरा एनकाउंटर कर दो।'

पुलिस ने इस घटना को गंभीर मानते हुए सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस अधिकारी के साथ कथित धक्का-मुक्की समेत अन्य आरोपों में कार्रवाई की है। मामले की जांच में घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भूमिका अहम हो सकती है।

पूजा सिंह के परिवार के सदस्य भी एफआईआर में शामिल इस मामले में पूजा सिंह के अलावा उनकी मां पुष्पा देवी पारीक, भाई नीरज कुमार पारीक, बहन आरती सिंह, बहनोई सोनू सिंह, मौसा प्रहलाद मिश्रा और परिचित धनवंत सिंह राठौर को भी नामजद किया गया है।

मुफस्सिल थाना कांड संख्या 151/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 126(2), 132, 352, 61(2)(a) और 3(5) में केस दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस अब सभी आरोपियों की भूमिका और घटना के दौरान उनकी मौजूदगी की जांच कर रही है।

पति पर पहले लगा चुकी हैं प्रताड़ना का आरोप गौरतलब है कि पूजा सिंह इससे पहले अपने पति IPS भानु प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने पटना के महिला थाने में पति, ससुर और ननद-नंदोई के खिलाफ प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने अपनी छह साल की बेटी को जबरन अपने से दूर रखने का आरोप भी लगाया था। न्याय की मांग को लेकर पूजा सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय के बाहर भी धरना दिया था। विवाद के बाद पद से हटाए गए थे IPS भानु प्रताप पूजा सिंह की शिकायतों के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया था। इसके बाद भानु प्रताप सिंह को खगड़िया एसपी के पद से हटाकर पटना पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था।

इस कार्रवाई के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया था। अब पत्नी के खिलाफ दर्ज नई एफआईआर ने इस पूरे विवाद को एक अलग दिशा दे दी है। अब जांच और कानूनी प्रक्रिया पर टिकी नजरें एक तरफ पूजा सिंह अपने पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर न्याय की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खगड़िया पुलिस की एफआईआर ने उनके लिए नई कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है।