Sharad Purnima 2026: चंद्रमा की अमृतमयी आभा में नहाएगी शरद पूर्णिमा की रात, मिथिला में मनेगा कोजगरा

जागरण संवाददाता, पटना। शरद ऋतु की शीतल चांदनी, छतों पर रखी खीर और मां लक्ष्मी की आराधना। शरद पूर्णिमा की रात आस्था, आरोग्य और समृद्धि का संदेश लेकर आएगी। 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी।

इस अवसर पर श्रद्धालु मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर और इंद्र की पूजा-अर्चना करेंगे। मिथिलांचल में नवविवाहित वर के घर पारंपरिक कोजगरा उत्सव की रौनक दिखेगी। पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर रेवती नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसी विश्वास के साथ लोग खीर को रातभर चांदनी में रखते हैं। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने से खीर में विशेष गुण आ जाते हैं।

मां लक्ष्मी की आराधना से समृद्धि की कामना पौराणिक मान्यताओं में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे मां लक्ष्मी के प्राकट्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागकर उनकी आराधना करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है।

इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान, दान-पुण्य और पूजा-पाठ करेंगे। रात में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा दीपदान की परंपरा निभाई जाएगी। मां लक्ष्मी के साथ कुबेर और इंद्र की पूजा कर धन-धान्य, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाएगी।

कई घरों में घी का दीपक जलाकर रात्रि जागरण भी किया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत के समान गुणकारी होती हैं और खीर ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है।