डिजिटल डेस्क, पटना। नालंदा के हिलसा में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के पैतृक आवास में चोरी की घटना सामने आई है।

मंगलवार रात अपराधियों ने उनके घर को निशाना बनाया। शक्ति सिंह यादव ने इस घटना को भीषण डकैती बताते हुए पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अनुमंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के आवास के ठीक सामने मुख्य सड़क पर स्थित उनके घर में अपराधी तीन से चार घंटे तक उत्पात मचाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर घटना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हिलसा स्थित उनका निजी आवास बीच बाजार में मुख्य सड़क पर है।

घर के ठीक बगल और सामने एसडीओ, डीएसपी और न्यायिक अधिकारी का सरकारी आवास है। इसके बावजूद अपराधियों ने रात में घर में घुसकर पूरे मकान को खंगाल डाला।

घर में तोड़फोड़, CCTV का पूरा सेटअप उखाड़ ले गए अपराधी

RJD प्रवक्ता के अनुसार, अपराधियों ने घर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे की मशीन और पूरा सेटअप भी उखाड़कर ले गए।

उनका दावा है कि घर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि अपराधियों ने तीन से चार घंटे तक इत्मीनान से पूरे मकान की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त घर के भीतर कोई सोया हुआ नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो अपराधी उसके साथ गंभीर वारदात भी कर सकते थे। पुलिस गश्ती पर उठाए सवाल, सरकार को घेरा शक्ति सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाने और वरीय पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है। घटना को लेकर शक्ति सिंह यादव ने पुलिस की रात्रि गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने पूछा कि जब अनुमंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के आवास आसपास हैं और घर मुख्य सड़क पर स्थित है, तब अपराधी इतनी देर तक वारदात को कैसे अंजाम देते रहे? रात्रि गश्ती दल कहां था और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे?