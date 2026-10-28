बिहार के BJP नेता की बहू बनी कांग्रेस विधायक की बेटी, हरियाणा के यमुनानगर से सुपौल आई डोली

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन अरबाज हुसैन के विवाह की रिसेप्शन पार्टी देश की राजधानी नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस रिसेप्शन पार्टी की सबसे खास बात यह रही कि राजनीति के दो विरोधी भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष चेहरे एक ही छत के नीचे नजर आए।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज हुसैन का विवाह हरियाणा के जगाधरी (यमुनानगर) से कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां के साथ निकाह नई दिल्ली में 25 अक्टूबर को हुआ था। यह विवाह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित एक प्रतिष्ठित क्लब में दोनों परिवारों की रजामंदी से आयोजित किया गया।

रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए दिग्गज नेता नई दिल्ली में आयोजित रिसेप्शन पार्टी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा नेता नितिन नवीन समेत पक्ष-विपक्ष के कई प्रमुख नेता वर-वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे।