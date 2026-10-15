पटना: सचिवालय की सीनियर महिला अधिकारी भी घरेलू हिंसा की शिकार, पति के खिलाफ आयोग पहुंचीं

जागरण संवाददाता, पटना। ऊंचा पद, अच्छी शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी महिलाओं को घरेलू हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना से पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पा रही है। इसका एक मामला महिला आयोग के सामने आया है।

सचिवालय में उच्च और वरिष्ठ पद पर कार्यरत एक महिला अधिकारी ने अपने ही पति पर घरेलू हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।