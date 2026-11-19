राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार में दूरसंचार क्षेत्र के विकास और आधुनिक संचार सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

दूरसंचार क्षेत्र में बिहार की संभावनाओं पर चर्चा मुलाकात के दौरान बिहार में टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र की संभावनाओं और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। आधुनिक संचार सुविधाओं का विस्तार कर राज्य में विकास की नई संभावनाओं को गति देने पर भी चर्चा हुई।

संचार अवसंरचना मजबूत करने पर जोर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच बिहार में दूरसंचार अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाने तथा संचार सेवाओं का दायरा बढ़ाने से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। राज्य में बेहतर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी विचार साझा किए गए।