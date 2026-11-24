राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार को डा. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सोसायटी के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। संजीव कुमार अपने वर्तमान पद की जिम्मेदारियों के साथ साइंस सिटी के निदेशक का कामकाज भी देखेंगे।

साइंस सिटी के प्रशासनिक कामकाज की संभालेंगे जिम्मेदारी संजीव कुमार को निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद अब वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विशेष सचिव के दायित्वों के साथ साइंस सिटी सोसायटी का कामकाज भी संभालेंगे। डा. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी राज्य में विज्ञान और तकनीक के प्रति लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित महत्वपूर्ण संस्थान है। यहां विज्ञान आधारित प्रदर्शनों और गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जाता है। निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से संस्थान के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में उनकी भूमिका रहेगी। शिवहर के अपर समाहर्ता कृष्ण कुमार यादव का भी तबादला इसी अधिसूचना के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कृष्ण कुमार यादव का पदस्थापन भी किया गया है। वह अब तक शिवहर में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

उन्हें क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, मगध प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया गया है। नई जिम्मेदारी के साथ वह मगध प्रमंडल में क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का दायित्व संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में दोनों अधिकारियों के दायित्वों और पदस्थापन की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही राज्य में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।