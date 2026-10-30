ललन सिंह और नीरज कुमार का 'मन'भेद मिटाएगी JDU? पटना में संजय झा ने किया क्लियर

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन हमारे आदरणीय नेता हैं। पार्टी में थोड़ी बाते चलती रहती हैं।

पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। मालूम हो विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते जदयू के नीरज कुमार ने एक दिन पहले यह कहा था कि वह ललन सिंह से बधाई नहीं लेंगे।