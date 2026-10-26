आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं? 'संचार साथी' पोर्टल से घर बैठे ऐसे करें चेक

जागरण संवाददाता, पटना। क्या आपके नाम पर कोई ऐसा मोबाइल नंबर भी सक्रिय है, जिसे आपने कभी लिया ही नहीं? अगर आपने आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र के जरिए सिम कार्ड लिया है, तो अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जांच जरूर कर लें।

बिहार समेत पूरे देश के मोबाइल उपभोक्ता घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हैं। इसके लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) के संचार साथी पोर्टल की मदद ली जा सकती है। दरअसल, किसी व्यक्ति के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर मोबाइल कनेक्शन जारी होने की आशंका रहती है। ऐसे में उस नंबर का इस्तेमाल किसी धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधि में होने पर संबंधित व्यक्ति को भी पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय-समय पर अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करना जरूरी है।

संचार साथी पोर्टल से ऐसे चेक करें मोबाइल कनेक्शन दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के जरिए उपभोक्ता अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं। 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sancharsaathi.gov.in पर जाएं।

2. वहां अपने नाम पर मौजूद मोबाइल कनेक्शन जानें विकल्प पर क्लिक करें।

3. इसके बाद मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देने वाली टीएएफसीओपी सेवा पर जाएं।

4. निर्धारित स्थान पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।

5. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें।

6. सत्यापन के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध मोबाइल कनेक्शनों की सूची देखें।

7. सूची में दर्ज नंबरों का मिलान अपने इस्तेमाल वाले सिम कार्ड से करें।



इस प्रक्रिया के जरिए उपभोक्ता यह पहचान सकते हैं कि उनके नाम पर जारी कनेक्शनों में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।

ऐसे दर्ज कराएं शिकायत यदि सूची में कोई ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है, जिसे आपने नहीं लिया है या जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। संचार साथी पोर्टल पर संबंधित कनेक्शन के विरुद्ध रिपोर्ट करने का विकल्प उपलब्ध है। पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अनजान कनेक्शन की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद शिकायत की स्थिति भी उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से देख सकते हैं। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए भी उपयोगी है, जिनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना मोबाइल कनेक्शन जारी करने में किए जाने की आशंका है।