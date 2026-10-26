कहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी SIM? पटना में 15.69 लाख सिम बंद, घर बैठे ऐसे करें चेक और ब्लॉक

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई के बीच एक अहम मामला सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पटना में 6.70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के नाम पर जारी 15.69 लाख सिम कार्ड बंद कराने के लिए आवेदन दिए गए।

जांच के दौरान ऐसे कई सिम कार्ड की जानकारी मिली, जिनका इस्तेमाल संबंधित उपभोक्ताओं के बजाय दूसरे लोग कर रहे थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम पर जारी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। ऐसे में आपके लिए भी यह जांचना जरूरी है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी हैं और उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है। आपके दस्तावेज पर सिम, इस्तेमाल कर रहा कोई दूसरा साइबर अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच के दौरान दूसरे व्यक्तियों के नाम पर जारी सिम कार्ड के इस्तेमाल की जानकारी सामने आती रहती है। ऐसे मामलों में सिम कार्ड किसी व्यक्ति के पहचान पत्र पर जारी होता है, जबकि उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति करता है। यदि उस नंबर से साइबर ठगी या अन्य गैरकानूनी गतिविधि होती है, तो जांच के दौरान सिम के पंजीकृत धारक की जानकारी सामने आ सकती है। इसलिए अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।

हर साल बढ़ी सिम कार्ड बंद कराने की कार्रवाई उपलब्ध रिपोर्ट में सिम कार्ड बंद किए जाने के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दिखाई गई है। वर्ष 2021-22 में 6.20 लाख, 2022-23 में 9.50 लाख और 2023-24 में 12.80 लाख सिम कार्ड बंद किए जाने का उल्लेख है।

वहीं, वर्ष 2024-25 के लिए यह आंकड़ा 16.10 लाख बताया गया है। ये आंकड़े रिपोर्ट में दी गई अवधि के हैं। इन्हें मौजूदा वर्ष के आंकड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सिम कार्ड बंद होने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए सभी बंद कनेक्शनों को फर्जी सिम मानना सही नहीं होगा। घर बैठे ऐसे पता करें आपके नाम पर कितने सिम अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी लेने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

जांच करने का तरीका: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sancharsaathi.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट पर Citizen Centric Services विकल्प खोलें।

Know Mobile Connections in Your Name विकल्प चुनें।

अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें।

मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए सत्यापन करें।

इसके बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची दिखाई देगी। सूची में दिए गए सभी नंबरों को ध्यान से देखें। यदि कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने नहीं लिया है, तो उसकी रिपोर्ट करें।

अनजान सिम दिखे तो ऐसे करें शिकायत अगर आपके नाम पर कोई ऐसा मोबाइल नंबर जारी है जिसे आप नहीं पहचानते, तो संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्टिंग विकल्प का इस्तेमाल करें। संबंधित नंबर के सामने दिए गए विकल्पों के जरिए बताएं कि कनेक्शन आपका नहीं है या उसकी स्थिति की जांच की जरूरत है। शिकायत दर्ज करने के बाद मिलने वाला संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें, ताकि आगे उसकी स्थिति देख सकें। जरूरत पड़ने पर अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता से भी संपर्क करें। शिकायत के बाद नंबर की जांच और उसे बंद करने की प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार पूरी की जाती है।

फर्जी सिम से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान किसी अनजान व्यक्ति को अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल करके सिम लेने की अनुमति न दें।

आधार या अन्य पहचान दस्तावेजों की कॉपी किसी को देते समय सावधानी बरतें।

किसी अनजान व्यक्ति के साथ मोबाइल पर आया ओटीपी साझा न करें।

समय-समय पर संचार साथी पोर्टल पर अपने नाम से जारी कनेक्शनों की जांच करें।

इस्तेमाल में नहीं आने वाले नंबरों को लेकर अपने मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करें।

यदि आपके नाम पर कोई अनजान सिम मिले, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। फर्जी तरीके से सिम लेने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके सिम कार्ड लेना या उसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।