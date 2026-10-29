सदिसोपुर स्टेशन पर आरा-पटना पैसेंजर के लेट होने पर भड़के यात्री, आधे घंटे तक रोकी ट्रेन

संवाद सूत्र, बिहटा। दानापुर रेल मंडल के सदिसोपुर स्टेशन पर गुरुवार को पैसेंजर ट्रेन के विलंब से पहुंचने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा।

नाराज दैनिक यात्रियों ने आरा-पटना पैसेंजर ट्रेन संख्या 63214 डाउन को रोककर हंगामा किया। इसके कारण करीब आधे घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। बाद में जीआरपी के हस्तक्षेप से ट्रेन को दोबारा पटना के लिए रवाना किया गया।



जानकारी के अनुसार, आरा-पटना पैसेंजर ट्रेन के सदिसोपुर स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 7:46 बजे है। हालांकि, गुरुवार को यह ट्रेन करीब एक घंटे की देरी से सुबह 8:59 बजे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के विलंब से पहुंचने पर दैनिक यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए उसे रोक दिया और रेलवे के प्रति अपना विरोध प्रकट किया।