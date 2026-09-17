RSS कार्यालय हमला मामले में ED का बड़ा एक्शन, बिहार समेत दिल्ली; झारखंड और कर्नाटक में एक साथ छापामारी

राज्य ब्यूरो,पटना। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने के मामले में जांच अब कथित वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बिहार, दिल्ली, झारखंड और कर्नाटक में कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली।

तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले से जुड़े संदिग्धों तक किसी माध्यम से रकम पहुंची थी या नहीं। हमले के पीछे पैसों के नेटवर्क की तलाश ED ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की है। जांच एजेंसी का फोकस कथित फंडिंग के स्रोत और रकम के इस्तेमाल पर है।

जांच के दौरान संभावित बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से जुड़े लोगों के बीच किसी तरह का वित्तीय संपर्क था या नहीं।

NIA की कार्रवाई के बाद ED की एंट्री इस मामले में NIA पहले ही कई स्तरों पर कार्रवाई कर चुकी है। जुलाई में जांच एजेंसी ने अलग-अलग राज्यों में करीब 20 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इसके बाद 9 सितंबर को पटना के एक अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में भी NIA ने छापेमारी की थी। वहां से करीब 20 लाख रुपये नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई थी। 20 लाख रुपये की नकदी भी जांच के दायरे में अब ED यह पता लगाने में जुटी है कि पटना से बरामद बताई जा रही करीब 20 लाख रुपये की नकदी का संबंध रांची में हुए हमले से जुड़े लोगों या गतिविधियों से है या नहीं।

इसके लिए रकम के स्रोत, लेनदेन और संभावित बैंकिंग गतिविधियों की जांच की जा रही है। हालांकि, नकदी और हमले के बीच संबंध की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े वित्तीय संपर्कों की पड़ताल जांच के दौरान पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। ED इस नेटवर्क से जुड़े संभावित वित्तीय संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है।