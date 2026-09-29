डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। परिवार से दूरी बनाने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अब पिता के पास लौटने का एलान किया है।

रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद के साथ अपनी दो तस्वीरें साझा करते हुए भावुक पोस्ट लिखी है।

बेटी का फर्ज निभाने आ रहीं रोह‍िणी

रोहिणी आचार्य ने लिखा कि उनके लिए उनके पिता, उनकी खुशी और उनका आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिता के बुलावे से बढ़कर उनके लिए कोई आदेश नहीं है।

इसी के साथ उन्होंने जल्द ही अपने पिता के पास आने और एक बेटी का फर्ज निभाने की बात कही है। रोहिणी के इस पोस्ट के बाद लालू परिवार में उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि परिवार में उनकी वापसी किस रूप में होगी और क्या इसका राजनीतिक गतिविधियों पर भी कोई असर पड़ेगा।

करीब एक साल पहले परिवार से अलग होने का किया था एलान

रोहिणी आचार्य ने नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का एलान किया था।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से खुद को अलग कर रही हैं। उस पोस्ट में उन्होंने संजय यादव और रमीज का भी नाम लिया था।

इसके बाद रोहिणी ने सार्वजनिक बयानों में परिवार के भीतर कथित अपमान और दुर्व्यवहार को लेकर भी आरोप लगाए थे।

उनके इन बयानों के बाद लालू परिवार में विवाद को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हुई थी। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं और दावे सामने आए थे।

लालू को किडनी देने के बाद देशभर में हुई थीं चर्चित

रोहिणी आचार्य वर्ष 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं।

किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी। इसके बाद लालू और रोहिणी की तस्वीरें और उनके पिता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव लगातार चर्चा में रहे।

रोहिणी आचार्य ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा था।

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